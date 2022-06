DP World Tour/Ladies European Tour - Manon De Roey recule à la 47e place du Scandinavian Mixed golf

Avec un troisième tour bouclé en 73 coups, Manon De Roey a dû à nouveau concéder plusieurs places au classement du Scandinavian Mixed golf (DP World Tour/Ladies European Tour/2 millions de dollars), qui se déroule sur le golf de Halmstad à Tylösand, en Suède.

L'Anversoise, qui avait ouvert son tournoi avec un premier tour en 67 coups et une 9e place, avait déjà reculé de quinze places vendredi à cause de son deuxième tour en 72 coups. Lors de son troisième tour, De Roey a réalisé cinq birdies, mais aussi quatre bogeys et un double bogey. Avec son total de 73 coups, elle a perdu 23 places et a terminé la troisième journée à une 47e place partagée. À un tour de la fin, De Roey compte douze coups de retard sur Linn Grant, qui mène le classement. La jeune femme de 22 ans originaire d'Helsingborg, qui a remporté le Belgian Ladies Open il y a quinze jours, a deux coups d'avance sur l'Australien Jason Scrivener. À la troisième place, avec 3 coups de plus que Grant, suit Henrik Stenson. Les femmes et les hommes participent tous deux au tournoi de golf mixte scandinave. (Belga)