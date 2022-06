Euro de tir à l'arc - Les Belges battus dans la finale pour le bronze par équipes mixtes en compound

Sarah Prieels et Quinten Van Looy terminent au pied du podium de l'épreuve par équipes mixtes en coumpound (arc à poulies) à l'Euro de tir à l'arc, samedi, à Munich.Eliminé 156-153 par le Danemark en demi-finale, le duo belge a ensuite été battu 156-155 par les Turcs Yesim Bostan et Emircan Haney dans la finale pour le bronze, terminant le tournoi à la 5e place. La victoire est revenue au Danemark, qui a battu l'Estonie 156-153 en finale. Au niveau individuel, jeudi, Sarah Prieels, 12e mondiale, s'était hissée jusqu'en quarts de finale. Quinten Van Looy, 139e mondial à 19 ans, avait lui été éliminé au troisième tour. Aux côtés de Reginald Kools, Prieels, 32 ans, avait remporté l'épreuve par équipes mixtes lors du dernier Euro, à Antalya l'an passé. Elle a également été championne d'Europe en individuel en 2016 et championne d'Europe indoor en 2015. (Belga)