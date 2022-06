Extinction Rebellion bloque les entrées de l'entreprise alimentaire Viangro à Anderlecht

Des militants d'Extinction Rebellion bloquent depuis samedi matin 06h00, trois entrées de Viangro à Anderlecht. Le mouvement écologiste entend dénoncer par cette action le greenwashing opéré par l'entreprise alimentaireIl s'agit de la troisième action consécutive d'Extinction Rebellion après des initiatives similaires menées vendredi dans une ferme industrielle et dans un abattoir en Flandre. L'entreprise Viangro a été ciblée par le mouvement écologiste car celui-ci considère que la communication de l'entreprise alimentaire sur la durabilité et le bien-être des animaux ne correspond pas à la réalité. "Viangro vend des produits désastreux tant pour le bien-être des animaux que pour l'environnement, mais se vante de les transporter dans des conteneurs dits écologiques. En réalité, elle est transportée par des moyens tout aussi désastreux. Leur communication est du pur greenwashing. Sans parler des scandales sanitaires", explique la militante Sarah. Avec cette action, Extinction Rebellion entend également mettre en lumière la situation financière de Viangro. L'entreprise alimentaire enregistrerait des pertes annuelles importantes et serait au bord de la faillite. Comme il s'agit d'un employeur important à Bruxelles, les militants craignent que la région bruxelloise ne leur vienne en aide. (Belga)