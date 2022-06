Hockey Pro League - Les Red Lions partagent 3-3 avec l'Inde mais perdent le bonus aux shoot-outs

Les Red Lions ont partagé 3-3 avec l'Inde dans leur 13e match de Hockey Pro League, mardi à Anvers, perdant ensuite 4-5 aux shoot-outs le point de bonus. La revanche aura lieu dimanche (16h30) toujours face à la 4e nation mondiale.

Les but belges ont été inscrits par Cédric Charlier (21e), Simon Gougnard (36e) et Nicolas De Kerpel (51e). L'Inde, médaillée de bronze à Tokyo a réduit le score dans le 2e quart-temps par Shamsher Singh (18e) et dans le dernier quart par Harmanpreet Singh sur stroke (52e). Jarmanpreet Singh a ramené l'égalité dans les 2 dernières minutes sur pc (58e). Aux shoot-outs, les deux équipes se sont tenues jusqu'à 4-4 avant qu'Alexander Hendrickx ne rate un stroke et qu'Akashdeep Singh ne trompe Loic Van Doren pour empocher le point de bonus. La Belgique, tenante du titre, pointe toujours en 3e position du classement de la compétition avec 28 points en 13 matches joués, 1 unité derrière l'Inde, nouveau leader avec 29 unités et à égalité avec les Pays-Bas (28) qui comptent toutefois 3 matchs de moins. (Belga)