Météo - Un temps nuageux avant l'arrivée des éclaircies

Le week-end débutera sous les nuages, mais avec un temps généralement sec, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le nord-ouest de la Belgique pourrait déjà bénéficier de belles périodes ensoleillées, puis les éclaircies se développeront davantage.Une ondée ne sera cependant pas exclue sur les hauteurs de l'Ardenne dans l'après-midi. Les maxima varieront de 18°C en Hautes-Fagnes à 24°C dans le centre du pays, sous un vent modéré. Le temps redeviendra sec partout en soirée et le ciel peu nuageux. Dimanche, une crête issue de l'anticyclone des Açores amènera de la douceur et un temps généralement sec. Le soleil sera parfois masqué par quelques passages nuageux, mais les maxima se maintiendront entre 17 et 22°C. Le vent, lui, sera faible. Les maxima resteront du même ordre en début de semaine, tandis que soleil et nuages se succéderont dans le ciel. (Belga)