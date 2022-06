WTA Rosmalen - Elise Mertens battue en finale du double

Elise Mertens et sa partenaire russe Veronika Kudermetova, respectivement N.1 et N.2 mondiales en double, ont été battues en finale du double au tournoi de tennis WTA 250 de Rosmalen, épreuve sur gazon dotée de 251.750 dollars, samedi, aux Pays-Bas. La paire belgo-russe, tête de série N.1, s'est inclinée 3-6, 7-5 et 12/10 dans le super tie break face à l'Australienne Ellen Perez (WTA 48 en double) et la Tchèque Tamara Zidansek (WTA 59 en double). La rencontre a duré 1 heure et 33 minutes.

C'était le second match de la journée pour Elise Mertens et le troisième pour Veronika Kudermetova. Le duo s'était hissé en demi-finales samedi après-midi en battant les Japonaises Eri Hozumi (WTA 40 en double) et Makoto Ninomiya (WTA 38 en double), têtes de série N.4, 6-4, 6-2. Kudermetova a en outre été éliminée en demi-finale du simple dames samedi. Elise Mertens, 26 ans, compte 15 titres sur le circuit WTA, dont l'US Open 2019, l'Open d'Australie 2021 et Wimbledon 2021. Elle a aussi remporté un tournoi du circuit WTA 125K. Mertens et Kudermetova, qui font équipe de manière régulière depuis cette saison, ont déjà remporté deux titres ensemble, l'an passé à Istanbul et cette année à Dubaï. En simple, Mertens (WTA 29) a été éliminée au deuxième tour par Alison Van Uytvanck (WTA 46). (Belga)