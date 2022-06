Coronavirus - Le coronavirus pourrait se transmettre du chat à l'homme

Le coronavirus peut probablement se transmettre du chat à l'homme à en croire une étude parue dans la revue scientifique Emerging Infectious Diseases. Les chercheurs y décrivent le cas d'une vétérinaire infectée par le virus en août 2021, à Songkhla en Thaïlande. La vétérinaire avait soigné le chat, testé positif au Covid, et celui-ci avait éternué sur elle.Probablement que l'animal avait contracté le virus auprès de ses deux propriétaires, selon les chercheurs de l'équipe du professeur Sarunyou Chusri de l'Université Prince de Songkla à Songkhla. Le séquençage du génome a montré que le virus trouvé chez le chat était très proche du virus découvert chez le vétérinaire et les propriétaires de l'animal. Dans un rapport publié dans le New York Times, des scientifiques précisent que le coronavirus se transmet plus fréquemment de l'homme au chat plutôt que l'inverse. (Belga)