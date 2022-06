Elections législatives en France - La majorité présidentielle "présente dans une majorité de circonscriptions" au second tour

Au coude-à-coude avec l'union de la gauche (Nupes), "la majorité est présente dans une écrasante majorité de circonscriptions" au second tour des élections législatives, s'est félicitée la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, sur le plateau de France 2.

Elle a affirmé que la majorité présidentielle avait "un projet de cohérence" et un "projet d'Europe", alors que la Nupes avait "un projet de désordre" et "un projet de sortie de l'Europe". "On a un programme de croissance, de protection du pouvoir d'achat. On considère qu'il faut aussi maitriser les dépenses publiques. C'est le projet qu'on va continuer à défendre", a-t-elle poursuivi. Mme Grégoire a en revanche déploré "la faible participation et le taux d'abstention" au premier tour des législatives, qui est selon elle "le fait majeur qui doit tous nous interroger". Par ailleurs, le ministre de l'Europe Clément Beaune, candidat à Paris, a souligné sur BFMTV le "bon résultat apparent" du camp présidentiel. "Nous sommes une majorité sortante, nous avons une majorité qui a été pendant cinq ans aux responsabilités avec un certain nombre de crises. Objectivement, disons-le avec humilité et modestie, c'est moins facile", a-t-il ajouté. (Belga)