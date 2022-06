FIA ETCR - Maxime Martin sur le podium au Hungaroring

Maxime Martin, au volant de son Alfa Romeo Giulia du team Romeo Ferraris, a terminé 3e de la deuxième manche du championnat de voitures de tourisme électriques (FIA ETCR), dimanche sur le Hungaroring, en Hongrie.

Après avoir terminé 6e de la manche d'ouverture dans les rues de Pau, Maxime Martin est cette fois monté sur le podium à l'issue des courses disputées dans le cadre du FIA WTCR, la coupe du monde des voitures de tourisme thermiques. Le Bruxellois de 36 ans a tout d'abord terminé 2e de son quart de finale et de sa demi-finale avant de remporter la finale de sa poule, résistant au Suédois Mattias Ekström. Le classement général étant défini en fonction des résultats des deux poules de six pilotes, Maxime Martin a terminé 3e avec 78 points contre 80 pour Mattias Ekström et 90 pour le vainqueur du week-end, le Français Adrien Tambay. (Belga)