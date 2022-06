Jupiler Pro League - Le staff de Vanderhaeghe au KVO est désormais complet

Le KV Ostende a annoncé dimanche, à la veille de sa reprise, les arrivées de Gino Caen et Korneel Deceuninck, respectivement comme adjoint et entraîneur physique. Le staff de l'entraîneur principal Yves Vanderhaeghe est désormais complet.

Ces arrivées font suite aux départs de Markus Pflanz et Alfred Ntiamoah. Caen est une figure connue du KVO, lui qui a été assistant et entraîneur physique entre 2015 et 2017, déjà sous Vanderhaeghe. Il a ensuite épaulé Hein Vanhaezebrouk à Anderlecht avant de filer à La Gantoise. "C'est un retour dans une équipe pour laquelle j'ai toujours travaillé avec plaisir", a dit Caen, actif à Zulte Waregem la saison dernière. De son côté, Korneel Deceuninck fait le saut depuis l'équipe espoirs, lui qui travaille au club ostendais depuis cinq ans. Caen et Deceuninck forment, avec Wesley Deschacht (analyste vidéo) et Eberhard Trautner (entraîneur des gardiens), le staff côtier. (Belga)