Le Real Madrid confirme le départ de son capitaine Marcelo

Le Real Madrid a annoncé dimanche qu'une "cérémonie institutionnelle d'adieu et d'hommage" à Marcelo se tiendra lundi, confirmant ainsi le départ du latéral brésilien de 34 ans. Son contrat arrive à échéance.

Marcelo est arrivé au Real Madrid en 2006 en provenance de Fluminense. Il a totalisé 545 rencontres avec les 'Merengues', marquant 38 buts et délivrant 103 passes décisives. Cette saison, en tant que capitaine, il a pris part à 18 rencontres, dont 12 de championnat. Le Brésilien a remporté pas moins de 25 trophées avec le Real, dont cinq Ligue des Champions, six Ligas et deux Coupes du Roi. (Belga)