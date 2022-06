Ligue des Nations - La Norvège surpasse la Suède et solidifie sa place de leader

Comme au match aller, où ils s'étaient imposés 1-2 en Suède, les Norvégiens se sont montrés supérieurs à leurs voisins scandinaves lors de la quatrième journée du Groupe B4 de la Ligue des Nations (3-2).

La Norvège prenait vite l'avantage grâce à leur buteur maison, Erling Haaland (10e). Le même Haaland se chargeait lui-même de doubler la mise sur penalty en début de deuxième période (54e). Alors qu'Emil Forsberg remettait rapidement les Suédois dans le match d'une jolie reprise dans la lucarne (62e), les Norvégiens tuaient tout suspense lorsque Haaland déposait le ballon sur le crâne de l'ancien Gantois Alexander Sorloth qui trompait facilement Robin Olsen (77e). Dans les arrêts de jeu, Viktor Gyokeres profitait d'une erreur d'Orjan Nyland pour réduire l'écart mais le but arrivait trop tard (90e+5). Le milieu de terrain norvégien de Genk Kristian Thorstvedt est monté au jeu à la 66e minute alors que les anciens Genkois Sander Berge et Mats Daehli étaient titulaires. Au classement, la Norvège compte désormais 10 points, soit 4 de plus que le deuxième classé, la Serbie, qui se déplace en Slovénie à 20h45 pour tenter de suivre le rythme imposé par la Norvège. La Suède est troisième du groupe avec 3 points alors que la Slovénie ferme la marche avec une seule unité au compteur. (Belga)