Mali : 8 douaniers et civils tués lors d'une attaque dans le sud-est

Huit personnes, deux douaniers et six civils, ont été tuées samedi dans le sud-est du Mali, lors d'une attaque menée par des "hommes armés non identifiés" contre un poste des douanes, selon un nouveau bilan fourni dimanche à l'AFP par des sources policière et administrative.Un précédent bilan donné par des sources militaire et locale faisait état d'au moins cinq personnes tuées dans cette attaque survenue dans la zone de Koutiala, près de la frontière avec le Burkina Faso, également touché par des violences jihadistes. La source militaire et l'élu local avaient attribué cette attaque a des "terroristes". La police a "dénombré huit pertes en vie dont deux douaniers, six civils et quatre blessés graves, tous des civils", indique un document officiel authentifié dimanche auprès du commissariat de Koutiala par l'AFP. L'attaque a été menée par des "hommes armés non identifiés" qui étaient "sur des motos et un véhicule" pick-up, selon la même source. Une source au gouvernorat de Koutiala a indiqué dimanche à l'AFP le même bilan de huit morts dont deux douaniers et six civils qui sont des collaborateurs "bénévoles de la douane" et des transporteurs. (Belga)