Météo - Dimanche sous le soleil et les nuages

Le temps sera sec et d'abord ensoleillé dimanche, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le ciel se parera ensuite de nuages dans l'intérieur des terres. Les maxima seront compris entre 18 et 23°C sous un vent faible ou modéré.Lundi, un soleil généreux baignera de lumière de nombreuses régions, tandis qu'une faible averse pourrait encore se produire dans le nord-est et sur le flanc nord de l'Ardenne. En journée, le temps sera sec partout avec des éclaircies et des nuages cumuliformes. Le soleil restera majoritaire à la mer et les maxima oscilleront entre 17 ou 18°C à la Côte et en Ardenne, et 20°C en Campine. Ce temps estival devrait régner durant le reste de la semaine. Il sera calme et assez chaud avec de belles apparitions du soleil. Le mercure grimpera jusqu'à 25°C en Campine et en Gaume mardi, 28°C mercredi et 26°C degrés dans le nord-est et en Lorraine belge jeudi. (Belga)