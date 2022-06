Pérou: saisie de 2,2 tonnes de cocaïne dans des boîtes d'asperges

Quelque 2,2 tonnes de cocaïne, dissimulée dans des boîtes d'asperges et qui devait être acheminée par voie maritime vers les Pays-Bas, ont été saisies, a indiqué samedi la police péruvienne.Sept Péruviens ont été interpellés et des mandats d'arrêt ont été délivrés contre deux ressortissants albanais, selon la même source. "Nous avons saisi 2,2 tonnes de cocaïne qui devait être acheminée par voie maritime vers Rotterdam, aux Pays-Bas" depuis le port de Callao, près de Lima, a indiqué à l'AFP le colonel César Echevarría, chef de la direction antidrogue. Il a précisé que l'opération était dirigée par deux ressortissants albanais. "Il s'agit d'un réseau ayant des liens en Colombie, en Équateur et en Albanie", a-t-il dit à la presse. Depuis le début de l'année, la police péruvienne a saisi environ 35 tonnes de drogue. Le Pérou est l'un des plus grands producteurs mondiaux de cocaïne, avec quelque 400 tonnes par an, selon des données officielles. (Belga)