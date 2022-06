Plus de 800.000 Somaliens ont fui la sécheresse

La sécheresse qui sévit actuellement en Somalie avait déjà contraint plus de 800.000 personnes à fuir leur foyer à la fin du mois de mai, a indiqué dimanche le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA).Plus de 33 000 nouveaux réfugiés des zones arides ont été enregistrés en mai, soit une augmentation de 28 % par rapport à avril, selon l'OCHA. Les gens ont commencé à fuir la région en janvier 2021. La Somalie et d'autres États de la région sont confrontés à la pire sécheresse depuis des décennies, après quatre saisons des pluies consécutives. Les organismes d'aide mettent en garde contre une famine imminente depuis des mois. Selon les chiffres du gouvernement, plus de 6 millions des 16 millions d'habitants du pays sont menacés de famine. La Somalie est également en proie à des flambées de violence, avec des attaques menées par la milice islamique radicale al-Shabaab. Le groupe terroriste, qui contrôle de vastes zones des régions du sud et du centre, attaque régulièrement les forces de sécurité et les civils. (Belga)