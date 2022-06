Rode Duivels - Roberto Martinez se plaint du VAR: "On nous a pris deux points"

Roberto Martinez s'est montré critique envers l'arbitrage du match pays de Galles - Belgique (1-1), samedi à Cardiff. Le sélectionneur fédéral estime que le but gallois, signé par Brennan Johnson sur un assit d'Aaron Ramsey à la 86e minute, n'aurait pas dû être validé.

Le juge de touche avait signalé un hors-jeu sur le but gallois, mais le VAR a annulé la décision de l'arbitre assistant et a validé le but. "On nous pris deux points", a déclaré Martinez après la rencontre. "J'exige une explication de la part du comité VAR, pour voir comment cela est possible. Le juge de touche avait raison et il est ensuite contredit par le VAR sur base d'un système qui ne fonctionne pas. L'arbitre vidéo devrait être là pour aider. Il s'agit de tracer des lignes, mais elles n'étaient pas parallèles. Il est vraiment important que cette question soit examinée, pour le bien du football. La Coupe du monde arrive bientôt." Le VAR avait annulé un but gallois inscrit par Ampadu après 5 minutes mais entaché d'un hors-jeu. Ce sont les Belges qui ont ouvert le score par Youri Tielemans en début de seconde période. "Nous voulions vraiment marquer ce premier but, mais après, nous n'avons pas bien contrôlé la situation", estime Martinez. "Le pays de Galles n'abandonne jamais. On ne peut jamais se sentir en sécurité ici et ils l'ont encore prouvé aujourd'hui. Nous n'étions pas non plus assez détendus sur le ballon et nous avons manqué des occasions. Je suis quand même content de la défense. Leander Dendoncker était au niveau de son jeu contre la Pologne, Dedryck Boyata a fait quelques interceptions cruciales. Nous avons perdu le contrôle et l'égalisation est tombée". (Belga)