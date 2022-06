Trois blessés et de gros dégâts dans l'incendie de plusieurs bateaux en Suisse

Trois personnes ont été légèrement blessées samedi après-midi dans l'incendie de plusieurs bateaux à moteur dans le port de Meilen, dans le canton suisse de Zurich. Un garçon a dû être conduit à l'hôpital. Les dégâts matériels s'élèvent à plusieurs millions de francs.Des riverains ont signalé l'incendie sur un bateau peu après 15h30, a indiqué la police cantonale zurichoise dans la soirée. Lorsque les forces d'intervention sont arrivées, les flammes avaient déjà gagné plusieurs bateaux à moteur, le ponton et le hangar à bateaux. Les pompiers ont rapidement maîtrisé l'incendie. En raison de la forte fumée, les pompiers ont lancé un avertissement à la population et demandé aux riverains de fermer portes et fenêtres, d'éteindre ventilations et climatisations et de contourner le lieu du sinistre. L'alerte a été levée après 16h30. Trois personnes ont été légèrement blessées dans l'incendie. Un garçon de 10 ans a été conduit à l'hôpital en ambulance. Les secouristes et les médecins urgentistes ont examiné une quarantaine de personnes des environs pour des soupçons d'intoxication à la fumée. En raison d'une éventuelle pollution de l'eau, le service de sauvetage du lac a mis en place des barrages anti-pollution dans l'eau autour du lieu de l'incendie. La route près du port a été fermée jusqu'à dimanche matin. La cause de l'incendie n'est pas connue pour l'instant. Une enquête a été ouverte. Selon les premiers éléments, la piste d'un incendie volontaire est à exclure. (Belga)