USA : accord a minima sur les armes à feu entre des sénateurs républicains et démocrates

Vingt sénateurs américains, républicains et démocrates, ont annoncé dimanche un accord sur plusieurs dispositions pour mieux encadrer l'utilisation des armes à feu, des mesures à minima après de récentes tueries qui ont choqué les États-Unis.Ces mesures, qui nécessitent une majorité qualifiée pour être approuvées au Sénat, incluent une incitation aux États à retirer les armes aux personnes jugées dangereuses ainsi que d'autres visant la santé mentale et la sécurité dans les écoles, mais n'incluent pas l'essentiel des réformes réclamées par les démocrates et Joe Biden. Le président des États-Unis a cependant immédiatement salué des "avancées" insuffisantes mais "importantes", estimant qu'il s'agirait du texte "le plus significatif sur le contrôle des armes à feu à être voté au Congrès depuis des décennies". (Belga)