La joueuse de tennis Monica Puig, championne olympique 2016, prend sa retraite

La Portoricaine Monica Puig, championne olympique en simple à Rio en 2016, a annoncé lundi sur les réseaux sociaux mettre un terme à 28 ans à sa carrière parce que son corps, mis à rude épreuve par les blessures ces dernières années, en avait "assez".

"Au cours des dernières vingt-huit années de ma vie, le tennis a été tout pour moi. Il m'a permis de vivre des expériences parmi les plus palpitantes et mémorables. Mais parfois, les bonnes choses prennent fin. Aujourd'hui, j'annonce ma retraite du tennis. Après trois années à me battre contre les blessures et quatre interventions chirurgicales, mon corps en a assez", écrit-elle sur les réseaux sociaux. Puig avait offert à Porto Rico sa toute première médaille d'or olympique, tous sports confondus, en remportant la finale du simple dames de Rio aux dépens de l'Allemande Angelique Kerber, alors 2e mondiale. Quelques semaines plus tard, en septembre 2016, elle avait atteint son meilleur classement mondial en se hissant au 27e rang de la WTA. Elle est retombée au 1.171e rang en n'ayant plus gagné le moindre match sur le circuit depuis son quart de finale au tournoi WTA 250 de Luxembourg en octobre 2019. Elle avait tenté un retour en avril à Madrid où elle s'était inclinée au premier tour face à Danielle Collins (7-5, 6-0), puis à Saint-Malo en France où elle avait abandonné dans le quatrième jeu de son premier tour face à Fiona Ferro. A Roland-Garros, elle était consultante pour la chaîne de télévision ESPN. (Belga)