Les Polonais prêts à se battre si nécessaire en cas d'attaque russe, dit leur 1er ministre

Le peuple polonais est prêt à offrir sa résistance en cas d'attaque russe, a assuré lundi le Premier ministre Mateusz Morawiecki lors de l'inauguration d'une galerie de tir sportif à Myszkow, dans le sud de la Pologne.

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, les stands de tir connaissent un regain d'intérêt en Pologne. "Si jamais la Russie envisage d'attaquer la Pologne, elle doit savoir, et le Kremlin doit savoir, qu'il y a en Pologne 40 millions de Polonais prêts à prendre les armes pour défendre leur patrie", a prévenu M. Morawiecki. Le Premier ministre a souligné que la guerre en Ukraine avait montré à tous et toutes que la liberté n'était pas un acquis. La Pologne a également été "sous la botte russe" pendant des siècles, a-t-il rappelé. "Nous ne voulons pas revenir à ce manque de liberté. Nous rejetons leur colonialisme et leur impérialisme", a-t-il lancé. Il a annoncé que la Pologne allait donc agrandir son armée et investir dans de nouveaux systèmes d'armes. Selon l'autorité centrale locale des statistiques GUS, la Pologne compte actuellement un peu plus de 38 millions d'habitants. Toutefois, ils sont bien plus nombreux à vivre en dehors du pays ; rien qu'en Allemagne, 871.000 personnes de nationalité polonaise ont ainsi été enregistrées en 2021. (Belga)