Les résidents du Home Loriers à Hannut réintègrent progressivement les lieux

Un peu plus d'une semaine après les inondations qui ont touché la région hannutoise, les résidents du Home Loriers regagnent progressivement leurs chambres, a indiqué lundi le bourgmestre Manu Douette, confirmant une information de la RTBF.

Sur la septantaine de résidents pris en charge, seuls 13 d'entre eux étaient restés sur place après les inondations vécues le 5 juin dernier. Le retour des résidents est prévu entre lundi et jeudi en quatre phases pour permettre une réintégration progressive. La Résidence Loriers, située rue d'Avernas à Hannut, a subi des dégâts colossaux estimés à 2,5 millions d'euros. L'électricité, le chauffage ou encore le système d'alarme ont pu être rétablis mais les équipes doivent néanmoins trouver des solutions concernant la cuisine, toujours inutilisable. "Nous sommes pour l'instant livrés en froid par une cuisine extérieure et les repas sont réchauffés par le cuisinier", précise le bourgmestre. À partir du mois de juillet, la préparation des repas sera effectuée dans les locaux de l'Athénée Royal de Hannut et ce, durant toute la période des vacances scolaires. Afin d'éviter un épisode semblable à l'avenir, plusieurs aménagements sont également effectués aux abords du bâtiment comme la création de digues et d'un bassin d'orage. (Belga)