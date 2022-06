Une scan-car pour renforcer les contrôles de stationnement à Namur

La Ville de Namur a présenté lundi la scan-car dont elle a fait l'achat afin de renforcer ses contrôles de stationnement. L'outil est en mesure de contrôler jusqu'à 1.200 véhicules par heure, contre 400 pour les agents communaux dédiés, qui continueront néanmoins à patrouiller à pied.

La voiture, une Renault Zoe électrique, est munie de caméras ANPR afin de détecter les véhicules qui ne seraient pas en règle. Elles scannent les plaques afin de vérifier si le stationnement a bien été payé ou si le propriétaire du véhicule a bien un droit de stationnement valide. "Cela va nous permettre d'effectuer un contrôle plus efficace, notamment dans les zones bleues qui se multiplient et qui sont très étendues", a expliqué Samuel Renaud, responsable du service stationnement de la Ville de Namur. "Nous allons aussi pouvoir agrandir les zones bleues sans perturber le contrôle des autres zones réglementées." Le nouveau dispositif apparaît comme un renfort technologique pour les autorités communales. Il n'est pas question de supprimer du personnel dédié et des patrouilles continueront à être effectuées à pied. Si la scan-car a commencé son activité dans la capitale wallonne ce lundi, la cartographie des emplacements de stationnement doit encore être mise à jour et des vérifications effectuées. Aucune redevance ne sera donc réclamée via ses caméras ANPR avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, le temps que les tests nécessaires soient effectués. (Belga)