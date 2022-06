Citius Meeting de Berne - La Belgian Cheetah Hanne Claes réalise son record personnel sur 400 mètres

Hanne Claes a terminé à la 8e place du 400 mètres au Citius Meeting de Berne, mardi soir en Suisse. La Belgian Cheetah, surtout spécialiste du 400 mètre haies, a signé un nouveau record personnel en 53.16 alors que la victoire est revenue à la Néerlandaise Lieke Klaver en 51.21.

La précédente meilleure marque de Claes était de 53.99, établie l'année dernière. Elle est désormais cinquième dans la hiérarchie belge de la saison, importante pour la sélection pour le relais 4x400 mètres, derrière Camille Laus (51.77), Naomi Van den Broeck (52.24), Imke Vervaet (52.36) et Helena Ponette (52.86). Sur 100 mètres haies, Anne Zagré a pris la 3e place en 13.18, elle qui a déjà couru en 13.00 cette saison et qui possède le record national de la distance (12.71). Déjà qualifiée pour l'Euro de Munich, elle va devoir atteindre 12.84 pour espérer se qualifier pour les Mondiaux d'Eugene. Lui aussi qualifié pour le rendez-vous bavarois en août, Aurèle Vandeputte a terminé 2e du 800 mètres en 1:47.45, à plus d'une seconde de son meilleur temps cette saison (1:46.91) et à deux de son record personnel (1:45.49). Il va devoir battre ce dernier s'il veut disputer les Mondiaux en juillet. (Belga)