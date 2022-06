Les Festivals de Wallonie reviennent du 14 juin au 16 octobre

Après leur 50e anniversaire l'an dernier, les Festivals de Wallonie reviennent pour une nouvelle édition du 14 juin au 16 octobre, sur le thème des "Folies". Sept festivals musicaux sont prévus, avec pour fil rouge la soprano belge Sophie Junker, accompagnée par le claviériste Anthony Romaniuk.L'événement s'ouvre à Namur, du 14 juin au 9 juillet. Sont également au programme le Festival Musiq3 Bruxelles (24 au 26 juin), le Royal Juillet Musical de Saint-Hubert (2 au 24 juillet), le Festival de Stavelot (30 juillet au 14 août), les Nuits de septembre à Liège (9 septembre au 9 octobre), le Festival Musiq3 Brabant-Wallon (19 septembre au 9 octobre) et pour terminer le Festival Musical du Hainaut (7 au 16 octobre). "Le thème de la folie, on voulait l'aborder depuis longtemps? Il tombe à pic après les deux années qu'on vient de vivre", déclare Isabelle Bodson, directrice des Festivals de Wallonie. Cette année encore, le concours "Génération classique", de soutien et d'accompagnement des jeunes musiciens, aura lieu dans le cadre des Festivals. Les deux ensembles lauréats de l'an dernier, le Quintette à vents Etcaetera et le duo de pianistes Nora et Zora Novotna, se voient offrir une tournée de concerts dans le cadre de l'édition 2022 des Festivals de Wallonie. (Belga)