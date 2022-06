Loïc Lapoussin prolonge jusqu'en 2025 à l'Union

Loïc Lapoussin a prolongé jusqu'en 2025 son contrat à l'Union Saint-Gilloise, avec une saison supplémentaire en option, a annoncé mardi le club vice-champion de Belgique.

L'international malgache de 26 ans était arrivé au Parc Duden en 2020 en provenance de Virton. Sacré champion de D1B avec l'Union il y a un an, il a inscrit deux buts et délivré six assists en 32 matches joués la saison dernière, une saison que l'Union a finie à la 2e place du championnat. "J'aime vraiment être à l'Union, donc je suis heureux de cette prolongation de contrat. Maintenant, je vais profiter de mes vacances et tout donner la saison prochaine", déclare Lapoussin dans le communiqué de l'Union Saint-Gilloise. (Belga)