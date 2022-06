Poutine a téléphoné au moins 140 fois à des chefs d'États depuis le début de l'année

Le président russe Vladimir Poutine a eu au moins 140 conversations téléphoniques avec les dirigeants de près de 50 pays depuis le début de l'année selon les déclarations faites aux médias russes mardi par Yuri Ushakov, un fonctionnaire du Kremlin. "Dans les circonstances actuelles et la situation internationale, les appels téléphoniques sont très en vogue, et j'ai été surpris de voir que depuis le début de cette année, il y avait déjà 140 appels téléphoniques avec Poutine" a-t-il déclaré.

Vladimir Poutine a eu comme interlocuteur le président français Emmanuel Macron durant la majorité du temps qu'il a passé au téléphone. Les échanges entre les deux dirigeants cette année atteindraient déjà les 100 heures d'appel. "Je ne peux évidemment pas confirmer qu'ils se sont appelés pendant exactement 100 heures, mais je dirais que presque chaque conversation entre Poutine et Macron a duré plus d'une heure", a précisé Yuri Ushakov. "Je ne me souviens pas que les deux se soient appelés pendant moins d'une heure récemment." Selon le fonctionnaire du Kremlin, il y a également eu des conversations en tête-à-tête entre Poutine et d'autres chefs d'États lorsque ceux-ci se sont rendus à Moscou dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par les Russes. Parmi ces dirigeants figurent notamment les présidents de l'Iran, du Brésil, du Sénégal et évidemment de la France. (Belga)