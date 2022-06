Sahel: 11 millions de personnes menacées par la famine, selon la Croix-Rouge de Belgique

Quelque 11 millions de personnes dont plus d'1,6 million d'enfants de moins de cinq ans sont menacés de famine au Sahel, alerte mardi la Croix-Rouge de Belgique à la veille de la Journée mondiale contre la Faim.

De nombreux pays d'Afrique et notamment la région du Sahel qui englobe la Mauritanie, le Mali, le Niger ou encore le Burkina Faso, font actuellement face à la pire crise alimentaire de ces dix dernières années, rappelle l'organisation humanitaire. Le phénomène s'explique par la combinaison de différents facteurs tels que le réchauffement climatique et les violences parfois à caractère ethnique qui ont déjà entraîné le déplacement d'au moins 2 millions de personnes. A cela s'ajoute la crise économique, renforcée par les effets de la pandémie Covid-19 et par l'impact de la guerre en Ukraine, détaille Félix de Marliave, représentant de la Croix-Rouge de Belgique au Sahel. Afin de venir en aide à ces populations, la Croix-Rouge de Belgique fournit une aide financière "en cash" aux familles déplacées ainsi qu'aux plus vulnérables. "Les familles peuvent ainsi répondre directement à leurs besoins, sans devoir vendre leur bétail ou puiser dans leurs économies", souligne Félix de Marliave. À côté de cette aide financière, l'ONG a également mis en place des entrepôts communautaires où les familles reçoivent des céréales qu'elles peuvent aussi acheter à prix réduit. L'organisation humanitaire encourage par ailleurs les communautés à utiliser des semences adaptées aux changements climatiques, et soutient des mécanismes d'alertes météo comme aide à la décision pour les agriculteurs. Enfin, la Croix-Rouge encourage les mères de famille à dépister la malnutrition aigüe chez leurs enfants en distribuant des "bandes de Shakir", ces bandes en PVC graduées de différentes couleurs, type mètre-ruban, qui mesure le périmètre autour du biceps et permet d'évaluer en un coup d'œil l'état nutritionnel des enfants. (Belga)