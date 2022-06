WTA Birmingham - Mertens, battue par McNally, 197e mondiale : "Je n'ai pas saisi mes occasions"

Déception pour Elise Mertens (WTA 30), mardi en Grande-Bretagne. La Limbourgeoise, 26 ans, a en effet été éliminée dès son entrée en lice au tournoi WTA 250 sur gazon de Birmingham, doté de 251.750 dollars. Sur le Court N.1, la tête de série N.4 du tableau s'est inclinée 3-6, 6-4, 7-5 après 2h36 de jeu devant l'Américaine Catherine McNally (WTA 197), 20 ans, issue des qualifications.

"Je suis bien entrée dans la partie", a dit la N.1 belge après sa défaite. "Je pense qu'elle n'était pas encore vraiment dans le coup. Je servais bien et j'étais agressive. Ensuite, les débats se sont équilibrés. Je ne peux pas dire que j'ai disputé un mauvais match. Simplement, je n'ai pas saisi mes occasions (4 balles de break seulement converties sur 11, ndlr). Dans le troisième set, j'ai eu un break d'avance, mais elle est revenue. C'était difficile aujourd'hui (mardi, ndlr). Elle sliçait beaucoup, variait et gardait la balle très bas. Ce sont des choses sur lesquelles je devrai travailler dans les prochains jours." Déjà battue au deuxième tour la semaine dernière à Rosmalen, par Alison Van Uytvanck, Elise Mertens aura encore un tournoi, la semaine prochaine à Eastbourne, pour mettre son jeu sur gazon en place pour Wimbledon. "Eastbourne est toujours un chouette tournoi", a-t-elle poursuivi. "Le cadre est charmant, en bord de mer, avec l'hôtel à proximité. C'est un tournoi mixte également, ce qui permet de voir beaucoup de matches et de prendre des informations. C'est d'ailleurs ce que je compte faire pour hausser mon niveau. L'an dernier, les tournois de préparation n'avaient pas été grandioses non plus, mais c'est Wimbledon qui compte." (Belga)