Le plus grand musée de l'illusion d'Europe ouvrira ses portes à Bruxelles le 1er juillet

Le plus grand musée dédié aux illusions d'optiques d'Europe ouvrira ses portes le 1er juillet au Théâtre de la Gaîté à Bruxelles, annonce mercredi la direction du musée. Déjà présent à Zagreb, New York, Paris, Shanghai ou encore Rome, le "Musée de l'illusion" (Museum of Illusions) proposera à ses visiteurs de se plonger dans un cadre qui jouera allègrement avec leurs sens.

Situé à quelques encablures de la place de la Monnaie, le musée fera la part belle à "la manière dont fonctionne notre cerveau et dont nous gérons notre perception des choses". Pour ce faire, tout au long des 700 mètres carrés qui composent le musée, les visiteurs seront immergés dans une balade aussi ludique qu'éducative axée sur l'illusion d'optique, où ils pourront apprendre en s'amusant. Cependant, "le divertissement n'est pas l'objectif ultime" du Musée de l'Illusion, contrairement à "l'apprentissage par la science et l'échange mutuel" qui "figurent en tête des priorités", souligne la direction du musée. Cette dernière rappelle que les illusions qui jalonnent les coursives reposent toutes sur des bases scientifiques. Dès lors, que ce soit au gré de leur visite ou dans la "smart room", une salle qui propose énigmes et casse-têtes à résoudre, les visiteurs seront amenés à découvrir que ce qu'interprète le cerveau par le prisme des sens n'est pas toujours fidèle à la réalité et qu'il suffit d'un regard différent pour appréhender le monde autrement. (Belga)