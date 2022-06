Les bonnes affaires de la Côte se font à Westende

Le prix moyen d'un appartement à la Côte belge a continué de croître l'an dernier, de 7,5%, pour atteindre 302.225 euros, selon le dernier baromètre de la Fédération des notaires (Fednot) publié mercredi. Knokke reste, de loin, la commune où l'immobilier est le plus onéreux, tandis que de bonnes affaires peuvent toujours se faire à Westende.Mais cela pourrait ne pas durer: bien qu'elle reste la moins chère du littoral, c'est elle qui a enregistré l'an dernier la plus forte augmentation du prix moyen, de 18,4%, pour se fixer à 182.247 euros. A l'autre extrême se trouve Knokke, qui affiche un prix moyen de 589.022 euros (+3%). Le montant moyen à débourser pour une présence sur la digue est de 365.956 euros toutes communes confondues (+13,6%). Si Knokke a vu le prix moyen d'une vue sur mer dépasser le million d'euros (+15,7%), c'est à La Panne que les amateurs d'horizon maritime au budget plus modeste ont pu s'installer. Le prix moyen y était l'an dernier de 229.857 euros (+8,6%): le moins élevé du front de mer belge. (Belga)