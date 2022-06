L'Otan peaufine un nouveau renforcement de son dispositif militaire à l'est

L'Otan va sensiblement renforcer sa présence militaire en Europe de l'Est dans le cadre d'une adaptation de sa posture de défense qui prévoit notamment de prépositionner des armes et des munitions sur le territoire de ses États membres et de désigner des unités capables de se déployer rapidement dans ces pays, a affirmé mercredi son secrétaire général, Jens Stoltenberg.

Cette décision sera prise lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement alliés qui se tiendra du 28 au 30 juin à Madrid. Le sommet devra aussi adopter un nouveau "concept stratégique" et un paquet de mesures de soutien à l'Ukraine, a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse à Bruxelles. M. Stoltenberg s'exprimait avant une réunion des ministres de la Défense des trente pays membres de l'Otan ainsi qu'une autre, d'un groupe de contact dirigé par les États-Unis et dédiée au soutien à apporter à Kiev en réponse à l'invasion russe. L'Otan a déjà décidé, dans la foulée du début de la guerre, de doubler - de quatre à huit - le nombre de "groupements tactiques" (en anglais des "Battle Groups") en en créant quatre nouveaux en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie et en Slovaquie. Ils se sont ajoutés à ceux existants depuis 2016 dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) ainsi qu'en Pologne. Selon M. Stoltenberg, le renforcement du dispositif de dissuasion et de défense allié, "de la Baltique à la mer Noire", passera par une "combinaison" de mesures. Comme le pré-positionnement d'équipements et de munitions, "essentiel pour tout renforcement rapide", a-t-il expliqué. Dans certains cas, les "groupements tactiques" devraient voir leurs effectifs augmentés, du niveau bataillon à celui de brigade - une exigence de longue date des pays baltes. (Belga)