Yellow Tigers - La Belgique s'incline face à la Chine aux Philippines

Les Yellow Tigers ont entamé par une défaite 3 sets à 0 contre la Chine leur deuxième semaine de la Ligue des Nations de volley féminin mercredi à Quezon City aux Philippines.

Les Belges se sont inclinés 25-19, 25-22 et 25-14. Pauline Martin et Celine Van Gastel, la capitaine, ont été les meilleures réalisatrices côté belge avec 11 points chacune. Pour cette rencontre, la Belgique était privée d'Elise Van Sas, Marlies Janssens, Nathalie Lemmens et Silke Van Avermaet, toutes testées positives au coronavirus. La Belgique doit affronter le Canada jeudi (9h00 heure belge), la Pologne samedi (9h00) et la Bulgarie dimanche (5h00). Au classement, les Yellow Tigers restent 12e (sur 16) avec deux unités en cinq rencontres. Gert Vande Broek peut compter aux Philippines sur Britt Herbots (6 pts mercredi), Celine Van Gestel (11), Anna Koulberg (6), Jodie Guilliams (7), Stien Goris (4), Nathalie Lemmens, Pauline Martin (11), Charlotte Krenicky (1), Marlies Janssens, Jutta Van De Vyver et Britt Rampelberg. La semaine dernière, les Yellow Tigers ont enregistré quatre défaites à Ankara contre la Serbie (1-3), l'Italie (1-3), la Thaïlande (2-3) et la Turquie (1-3). La 3e semaine est programmée du 30 juin au 3 juillet à Calgary, au Canada, contre les États-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Japon. Les huit premiers seront qualifiés pour la phase finale, prévue à Ankara du 13 au 17 juillet. La Belgique prépare aussi le championnat du monde du 23 septembre au 15 octobre aux Pays-Bas et en Pologne. L'objectif à moyen terme concerne aussi une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 alors que la Belgique organise l'Euro 2023 (avec l'Italie, l'Estonie et l'Allemagne). (Belga)