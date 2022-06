Brésil: un suspect reconnaît avoir enterré les corps des deux disparus en Amazonie

Un suspect arrêté après la disparition du journaliste britannique Dom Phillips et de l'expert brésilien Bruno Pereira en Amazonie a reconnu avoir enterré leurs corps et a montré aux autorités le lieu où ils se trouvaient, a annoncé mercredi la Police fédérale, qui dit y avoir retrouvé des "restes humains"."Hier soir nous avons obtenu les aveux du premier des deux suspects arrêtés (...) qui a raconté en détail comment le crime a été commis et nous a dit où les corps avaient été enterrés", a expliqué en conférence de presse le chef de la Police fédérale de l'Etat d'Amazonas, Eduardo Alexandre Fontes, dix jours après la disparition des deux hommes. (Belga)