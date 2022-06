Brussels Airlines a plus de 500 vols prévus sur les trois jours de grève

Brussels Airlines a prévu 525 vols les 23, 24 et 25 juin prochains, les trois jours où le personnel de cabine et les pilotes souhaitent faire grève. La compagnie aérienne ignore encore combien de ces liaisons seront annulées et combien pourront être assurées et demande dès lors de la patience à ses clients.

Les pilotes et le personnel de cabine de Brussels Airlines feront grève trois jours à la fin de la semaine prochaine, ont annoncé jeudi à la compagnie aérienne les syndicats en front commun, après avoir déposé un préavis de grève à durée illimitée pour les stewards et hôtesses. Les pilotes en avaient déjà fait de même vendredi dernier. Le transporteur dit regretter l'impact de ces actions sur ses clients. "Nous ferons tout notre possible pour ajuster notre programme de vols dès que nous aurons une idée de la participation de notre équipage aux actions de grève", précise ainsi Brussels Airlines. La compagnie informera tous les passagers voyageant les 23, 24 et 25 juin de l'état de leur vol et, si nécessaire, des autres possibilités de voyage, assure-t-elle encore. Elle demande aux passagers d'être patients et de ne pas appeler son Service Center pour le moment, car elle ne dispose pas encore de cette information. Ceux qui ont réservé par l'intermédiaire d'un tour-opérateur ou d'une agence de voyage (en ligne) sont, eux, invités à contacter leur agence. En raison de la manifestation nationale et des conséquences sur les opérations à Brussels Airport, Brussels Airlines a par ailleurs décidé de supprimer la moitié de ses vols prévus lundi prochain. (Belga)