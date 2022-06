La différence d'allocations familiales pour les travailleurs migrants illégale

La Cour de Justice de l'UE a invalidé jeudi la différence que fait l'Autriche en matière d'allocations familiales et d'avantages fiscaux, entre travailleurs dont la famille réside sur le territoire et travailleurs migrants dont les enfants sont dans un autre pays. Pour ces derniers, les allocations et avantages sont adaptés en fonction du coût de la vie dans l'État de résidence des enfants. Ce mécanisme instaure une discrimination injustifiée et viole les règles européennes, tranche la Cour.Le mécanisme a été introduit début 2019 et aboutit dans les faits à octroyer moins d'allocations familiales et de crédits d'impôt à de nombreuses personnes venues travailler en Autriche mais dont les enfants sont restés dans un autre État européen où le coût de la vie est moins élevé. La Commission européenne s'était inquiétée de cette mesure et avait amené le dossier à la CJUE, qui a estimé qu'il y a en effet violation de plusieurs règlements européens. L'Autriche est donc priée de revoir sa copie. "Le droit de l'Union interdit toute discrimination, en matière de sécurité sociale, fondée sur la nationalité des travailleurs migrants", indique la Cour via communiqué. Elle rappelle aussi que ceux-ci "participent de la même manière qu'un travailleur national à la détermination et au financement des contributions sous-jacentes aux allocations familiales et avantages fiscaux en cause, et cela sans que soit pris en considération à cet égard le lieu de résidence de leurs enfants". Dans ce dossier, l'argumentaire de la Commission européenne contre le mécanisme autrichien jugé discriminatoire avait été soutenu par la Tchéquie, la Croatie, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, tandis que Danemark et Norvège étaient intervenus en soutien de l'Autriche. (Belga)