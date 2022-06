Ligue de Diamant - Ben Broeders 4e à la perche à Oslo, meilleure performance de l'année pour Duplantis

Ben Broeders a terminé à la quatrième place du concours du saut à la perche de meeting d'athlétisme d'Oslo, 6e manche de la Ligue de Diamant, jeudi en Norvège.

Déjà qualifié pour les Mondiaux et l'Euro, Broeders a réalisé un saut à 5m60 jeudi, loin du record de Belgique qu'il avait battu la semaine dernière (5m85). Champion olympique et détenteur du record du monde, le Suédois Armand Duplantis a lui signé la meilleure performance de l'année avec un saut à 6m02. Présent au départ du mile, Ismaël Debjani, déjà qualifié pour les Mondiaux et l'Euro, a lui abandonné durant la course. La victoire est revenue au Norvégien Jakob Ingebritsen en 3:46.46, signant la meilleure performance de l'année et battant le record de la Ligue de Diamant mais échouant à 14 centièmes du record d'Europe, vieux de 37 ans. (Belga)