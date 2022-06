Tour de Suisse - Frappée par le Covid-16, l'équipe Jumbo-Visma se retire du Tour de Suisse

L'équipe Jumbo-Visma ne se présentera pas sur la ligne de départ de la 5e étape du Tour de Suisse jeudi à Ambri. "Malgré toutes les précautions prises, le Covid-19 s'est à nouveau immiscé dans l'équipe", a tweeté la formation néerlandaise de cyclisme.

"Dans l'intérêt du staff et des coureurs, et pour protéger le peloton et la course, nous avons considéré que le retrait était la décision la plus sage", a expliqué Jumbo-Visma, précisant avoir concerté l'organisation. La formation, présente sur les routes helvètes avec l'Américain Sepp Kuss, 7e au général, l'Australien Rohan Dennis et les Néerlandais Robert Gesink, Pascal Eenkhoorn, Sam Oomen, Timo Roosen et Mike Teunissen, n'a pas dévoilé l'identité des coureurs infectés. La situation n'a aucune conséquence pour le Tour de France, qui débute le 1er juillet à Copenhague, "même s'il faudra attendre l'évolution de la situation dans les prochains jours", a nuancé la formation de Wout van Aert, qui avait lui opté pour le Critérium du Dauphiné afin de se préparer à la Grande Boucle. Jumbo-Visma continue à tester quotidiennement ses coureurs afin d'isoler les cas le plus rapidement possible. (Belga)