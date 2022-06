VRT NWS collabore désormais avec BRUZZ pour couvrir l'information bruxelloise

VRT NWS collabore désormais avec la radio bruxelloise BRUZZ afin de proposer une plus grande couverture de l'actualité dans la capitale. La collaboration a débuté cette semaine, comme l'a confirmé jeudi le ministre flamand des Médias, Benjamin Dalle, en répondant à une question de Stijn Bex (Groen) devant la commission des médias du Parlement flamand.

La chaîne de service public reprend depuis le début de la semaine les articles web de BRUZZ, élargissant ainsi son offre d'informations pour les 19 communes bruxelloises. Benjamin Dalle souligne que dans l'accord de gestion de la VRT, une attention supplémentaire a été portée pour les informations et événements de l'arrondissement bruxellois. "La collaboration avec BRUZZ en est une première réalisation bien concrète. Un meilleur lien entre Bruxelles et la Flandre n'est envisageable que si chaque partie connaît bien l'autre", a déclaré le ministre flamand. Ces dernières années, la VRT a régulièrement publié des articles au sujet de Bruxelles sur vrtnws.be. La chaîne de service public a relayé les publications de la rédaction régionale de Radio 2 en Brabant flamand. "Grâce à cette collaboration avec BRUZZ, nous pouvons franchir une grande étape dans notre couverture de l'information dans la capitale, où beaucoup de néerlandophones habitent, travaillent et passent leur temps libre", a ajouté Elke Jacobs, rédactrice en chef Digitale et Jeunesse chez VRT NWS. (Belga)