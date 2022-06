Alps Tour - Kevin Hesbois et Giovanni Tadiotto éliminés à Lérida

Kevin Hesbois et Giovanni Tadiotto ne sont pas parvenus à se qualifier pour le tour final du Ravell Golf Open (Alps Golf Tour/40 000 euros) vendredi à Lérida, en Espagne.

Tadiotto, qui a réalisé une première carte de 71 coups, n'a pu faire mieux qu'un score de 77 lors de la deuxième journée avec six bogeys, un double bogey et deux birdies. Il se retrouve donc à égalité à la 92e place. Kevin Hesbois, lui, a rendu une carte de 73 coups, deux au-dessus du par pour la deuxième journée consécutive, après trois birdies, un bogey et deux doubles bogeys. Le Malinois échoue à la 83e place, et compte cinq coups de trop pour se qualifier pour la phase finale. La tête du classement est partagée par l'amateur français Tom Vaillant, vainqueur la semaine dernière de l'Open de la Mirabelle d'Or, et l'Espagnol Daniel Berna Manzanares. Ils comptent chacun 128 coups, quatorze sous le par. Le classement: 1. Tom Vaillant (Fra) am. 128=63-65 -14, Daniel Berna Manzanares (Esp) 128=61-67; 3. Eemil Alajarvi (Fin) 129=62-67 4. Gary Hurley (Irl) 131=66-65; 5. Manuel Morugan (Esp) 132=69-63, Vince Van Veen (P-B) 132=65-67; ----- 83. Kevin Hesbois (Bel) 146=73-73; 93. Giovanni Tadiotto (Bel) 148=71-77