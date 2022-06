La foire d'art Brafa s'ouvrira dimanche dans les palais du Heysel à Bruxelles

La 67e édition de la foire d'antiquités et d'objets d'art Brafa (Brussels Art Fair) se tient dès ce dimanche et jusqu'au 26 juin à Brussels Expo, sur le plateau du Heysel à Bruxelles. L'événement rassemble 115 exposants nationaux et internationaux. Les visiteurs auront notamment la chance d'admirer le squelette fossilisé d'un rhinocéros laineux de l'ère glaciaire et le pendentif "La Méduse" du joaillier Philippe Wolfers sur le stand de la Fondation Roi Baudouin.

Après de longues années passées sur le site de Tour & Taxis, la Brafa a emménagé pour cette édition dans les palais 3 et 4 du Heysel. Le décor haut en couleurs tend à inviter à l'évasion et au rêve, avec ses fleurs disséminées le long du trajet des visiteurs et sous leurs pas un tapis à l'aspect d'aquarelle imaginé par l'artiste conceptuel Arne Quinze, premier artiste belge invité d'honneur de la Brafa. "Ses nombreux projets et installations dans des villes aussi variées que Paris, Shanghai, Beyrouth, Washington DC, Mumbai, São Paulo, Dubaï ou le Caire, permettent de réintroduire la nature dans des espaces urbains", a souligné Harold t'Kint de Roodenbeke, président de la foire. "Ses créations expressives et colorées devraient sans nul doute instiller une atmosphère joyeuse et positive à la Brafa, qui conviendra particulièrement bien à cette édition du renouveau". Les 115 galeries présentes cette année, dont 15 nouveaux exposants, proviennent de 15 pays allant de la Belgique aux États-Unis en passant par les Émirats arabes unis. (Belga)