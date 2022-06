L'aéroport de Londres-Gatwick limite également les vols

L'aéroport de Gatwick, à Londres, limitera également les vols durant l'été par manque de personnel. Il s'agit de l'un des aéroports les plus importants du Royaume-Uni.

En juillet, le nombre de vols par jour sera limité à 825, et à 850 en août, afin d'offrir "un meilleur service, plus fiable". Habituellement, on compte jusqu'à 900 vols les jours de pointe en août à Gatwick. Un certain nombre d'entreprises de l'aéroport font face à des manques de personnel, notamment des agents de piste. Travailler à pleine capacité entraînerait des longues files d'attentes, des retards et des annulations de dernière minutes, affirme l'aéroport. L'aéroport de Schiphol, à Amsterdam, a également annoncé qu'il limiterait les vols, pour les mêmes raisons. En Belgique, Brussels Airport s'attend à un été chargé mais l'affluence devrait rester gérable. (Belga)