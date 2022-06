Le gouvernement se retrouve samedi en comité restreint

Le gouvernement fédéral se retrouvera samedi à 11h30 en comité restreint, a-t-on appris vendredi de source gouvernementale. Les ministres ont consacré vendredi leur journée à l'approbation définitive du deal pour l'emploi avant de se pencher après-midi sur quatre points de la réforme des pensions (réduction des inégalités entre homme et femme face à la pension, pension à temps partiel, bonus pension et conditions de travail effectif pour bénéficier de la pension minimum). Il n'y a pas encore d'accord mais les discussions auraient bien progressé et les points qui suscitent toujours un blocage ont été renvoyés vers les réunions intercabinets.Samedi, les ministres consacreront leurs travaux à l'investissement dans la Défense. Le Premier ministre, Alexander De Croo, veut obtenir un accord sur une part de 2% du PIB consacrée à la Défense avant le sommet de l'OTAN à la fin du mois. (Belga)