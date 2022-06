Vague de chaleur : les provinces de Liège, Luxembourg et Limbourg en code orange samedi

L'IRM met en garde vendredi contre la vague de chaleur qui s'intensifiera dans les prochains jours en Belgique et s'accompagnera de températures extrêmes. Le code orange s'appliquera samedi dans les provinces de Limbourg, de Liège et de Luxembourg.

Des courants particulièrement chauds atteindront le pays depuis la France. Un avertissement de niveau jaune a été émis pour ce samedi sur le centre et l'ouest du pays (excepté pour la Côte) car les températures maximales seront supérieures à 32 degrés en beaucoup d'endroits, détaille l'IRM. Dans l'est, le niveau d'alerte est même placé en orange puisque le mercure pourrait y atteindre 35 degrés, voire localement les dépasser. Dans la province de Luxembourg, l'avertissement chaleur est déjà en vigueur vendredi et s'étend sur plusieurs jours, étant donné que les critères pour un vague de chaleur y sont atteints à Virton. Lors de la phase de code orange, il est recommandé de boire régulièrement, de se vêtir légèrement, de passer ses journées dans des endroits frais, de fractionner les portions alimentaires ou encore d'éviter la chaleur extérieure en fermant portes et fenêtres. (Belga)