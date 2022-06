CSI 5* de Stockholm - L'Allemand Christian Ahlmann remporte la 8e manche du GCT à Stockhölm

L'Allemand Christian Ahlmann, sur Dominator 2000 Z, a remporté la huitième des quinze manches du Global Champions Tour d'équitation samedi soir à Stockhölm. Il s'est imposé dans ce Grand Prix 5* (1m60) disputé dans le stade olympique de la capitale suédoise au terme d'un barrage à six. Il a devancé de 11/100e de seconde le favori local le Suédois Henrik Von Eckermann (King Edward). Un autre Allemand Marcus Ehning (Stargold) a complété le podium à 18/100e de son compatriote.

Six Belges étaient présents parmi les 35 participants. Aucun n'a réussi à se hisser dans le barrage. Abdel Saïd (Bandit Savoie) a pris la 12e place (4 pts/72.61 secondes) la dernière dans les prix, GIlles Thomas (Aretino) la 19e (8/72.72), Jérôme Guéry (Margriet de Mariposa) la 22e (8/76.70), Jordy Van Massenhove (Gaga E d'Augustin) la 23e (8/77.14), Zoe Conter (Davidoff de Lassus) la 25e (8/77.61) et Nicola Philippaerts (Moya van de Bisschop) la 29e (12/74.07). Au classement du Global Champions Tour, Ahlmann occupe la tête du classement avec 188 points devant le Britannique Ben Maher, 4e samedi, qui en compte 154. Trois Belges occupent les trois places suivantes dans l'ordre: Pieter Devos (139), Niels Bruynseels (124) et Gilles Thomas 119. Guéry est 19e (89), Olivier Philippaerts 21e (88), Saïd 31e (74), Van Massenhove 53e (35), Conter 58e (30,5), Nicola Philippaerts 69e (27), Grégory Wathelet et Pieter Clemens 107e (5,5) (Belga)