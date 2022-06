CSI 5* de Stockholm - Zoé Conter et les Rome Gladiators 3e de la manche de la Global Champions League

Zoé Conter et le Mexicain Fernando Martinez Sommer ont permis à l'équipe des Rome Gladiators de prendre la 3e place da la 8e manche de la Global Champions League, samedi au jumping international 5 étoiles de Stockhölm. Montant cette fois Davidoff, l'amazone de 23 ans a réussi comme la veille un parcours sans faute dans la capitale suédoise. Son équipier a lui pris 4 points de pénalité.

La Suédoise Malin Baryard-Johnsson (Indiana) et son compatriote Peder Fredricson (Catch Me Not en All In) ont offert la victoire aux Stockholm Hearts grâce à deux sans-faute. Les Allemands Max Kühner (Electric Blue en Jump the Q) et Christian Ahlmann (Soldid Gold) ont pris un point de pénalité et offert la 2e place aux Shanghai Swans. Abdel Said a fini 6e avec les London Knights. Sans-faute samedi sur Bandit Savoie, il avait concédé dix points vendredi avec Goldenstar. Associé au Suédois Henrik von Eckermann (King Edward), Jordy Van Massenove (Gafa) a pris la 9e place pour le compte des Scandinavian Kings. Jérôme Guéry (Margriet) et l'Allemand, qui vit à Malines, Daniel Deusser (Jasmien en Bingo) ont terminé au 11e rang avec les St-Tropez Pirates. Pieter Devos n'a pu éviter la 16e et dernière place avec les Prague Lions après avoir chuté lourdement, mais sans gravité, à la suite du refus de sa jument Mom's Coleraine devant le dernier obstacle. Au classement, après la huitième des quinze manches, les Stockholm Hearts, qui peuvent aussi aligner les jumeaux Nicola et Olivier Philippaerts, occupent la première place du classement avec 13 points devant les Berlin Eagles (15) et les Prague Lions (21). (Belga)