Décès d'un homme dans une bagarre à Bruxelles : plusieurs suspects interpellés

Un homme est décédé samedi matin à la suite d'une bagarre près de la gare du Nord de Bruxelles, a indiqué dans la journée la porte-parole du parquet de Bruxelles Willemien Baert, confirmant ainsi une information donnée par le quotidien Het Nieuwsblad. Des personnes ont été interpellées en tant que suspects. Le juge d'instruction doit se prononcer sur leur sort après les avoir auditionnées."La police a été appelée samedi matin vers 05h00 pour une bagarre près de la gare du Nord et quand les agents sont arrivés sur place, ils ont trouvé une victime par terre, qui est décédée peu après", a expliqué la porte-parole. "Il semblerait qu'elle aurait reçu des coups de couteau, ou de quelque chose de similaire". Une fois avisé des faits, le parquet a désigné un juge d'instruction qui est descendu sur place samedi matin avec le laboratoire de la police fédérale et un médecin légiste. Plusieurs devoirs d'enquête sont en cours, notamment l'analyse des images des caméras de surveillance et l'audition de différentes personnes. (Belga)