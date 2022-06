Epson Tour - Laura Gonzalez Escallon et Leslie Cloots ne passent pas le cut à Ann Arbor

Laura Gonzalez Escallon et Leslie Cloots n'ont pas réussi à passer le cut au tournoi Road to the LPGA de golf (Epson Tour/200.000 dollars) vendredi à Ann Arbor aux États-Unis.

Après un premier tour en 73 coups, Gonzalez Escallon a dégringolé à la 122e place vendredi après un deuxième tour en 80 coups, insuffisant pour passer le cut. Cloots n'a elle pas réussi à inverser suffisamment la tendance pour passer le cut. Après un premier tour en 76 coups, elle a signé un deuxième tour en 74 coups pour terminer à la 84e place La Thaïlandaise Pavarisa Yokutan conserve elle la première place. Elle compte deux coups d'avance sur la Finlandaise Kiira Riihijarvi avant le dernier tour. (Belga)