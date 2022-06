Fin des perturbations sur le réseau 4G d'Orange

Les problèmes techniques sur le réseau 4G de l'opérateur télécom Orange ont été résolus. "Nous recommandons aux clients de redémarrer leurs appareils pour pouvoir se reconnecter à la 4G", a indiqué la porte-parole de la société samedi après-midi.

Orange a fait face à des problèmes techniques qui rendaient le réseau 4G "instable" depuis vendredi soir, avait confirmé l'entreprise plus tôt dans la journée. Via Twitter, le service clients avait précisé à plusieurs clients qu'il s'agissait d'un incident général, entraînant des problèmes pour le réseau mobile 4G et la Flybox, un produit qui fournit le Wi-Fi à domicile via le réseau 4G. (Belga)