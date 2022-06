Insolite: record de la plus grande leçon de boxe battu à Mexico

La plus grande leçon de boxe du monde a réuni à Mexico 14.299 personnes, qui ont reçu les enseignements de trois anciens champions du monde mexicains sur la place Zocola samedi, au cours d'un événement organisé par la Ville, a annoncé la maire de la capitale.Après vérification des chiffres par l'équipe Guinness, l'édile, Claudia Sheinbaum, a posté une vidéo dans laquelle elle remercie "les champions et tout ceux qui ont rendu ce grand triomphe possible". Avec cet évènement, la ville de Mexico bat de très loin le précédent record, enregistré en 2017 à Moscou (3.000). Tôt dans la matinée, des centaines de personnes s'étaient déjà réunies pour participer à ce cours grandeur nature, animé par plusieurs boxeurs professionnels du pays. Parmi eux: Mariana Juarez, sacrée championne WBC dans trois catégories (mouche, super-mouche et coq), Ana Maria Torres, ex-championne WBC des mouche, et David Picasso, champion du monde juniors. "Il y a une très belle énergie, très joyeuse", a raconté à l'AFP Carmen Perez, danseuse urbaine de 16 ans, "ravie de participer" à une telle manifestation. L'évènement avait fait l'objet d'une importante campagne de publicité avec en tête d'affiche l'acteur Sylvester Stallone, qui a incarné à l'écran Rocky Balboa, ou le boxeur Saul "Canelo" Alvarez. La ville de Mexico détient de nombreux records répertorié au Guinness Book, parmi lesquels celui de la ville la plus connectée au monde avec ses 21.500 points d'accès wifi gratuits, ainsi que celui du plus grand nombre de personnes jouant au baby foot simultanément (1.080). (Belga)